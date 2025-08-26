МВД Великобритании выделило 7,5 млн фунтов на закупку специального оборудования для хранения тел погибших при масштабных чрезвычайных происшествиях. Норвежский журналист Джим Фергюсон заявил, что речь идет о покупке мобильных моргов, палаток и холодильных установок, рассчитанных на хранение до 700 тел, пишет RuNews24.ru .

Заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления РАНХиГС Иван Бирюлин объяснил причины таких действий британского правительства. Среди возможных причин — плановое обновление аварийного оборудования, подготовка к потенциальной эпидемии или, как предполагают некоторые, обеспечение инфраструктуры для возможных потерь в случае отправки британского военного контингента на Украину.

Новая система может быть оперативно развернута всего за несколько дней после возникновения кризисной ситуации. Общественность Великобритании негативно отреагировала на эти действия властей, выразив обеспокоенность из-за непрозрачности процесса закупок.

«Однако, какова бы ни была причина, если власти Англии готовятся к массовым жертвам в тишине, англичанам пора насторожиться и подумать о том, что их ждет в скором будущем», — пояснил Бирюлин.