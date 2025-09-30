В настоящее время в Донбассе выросло целое поколение, для которого военный конфликт стал единственной известной реальностью. Такое заявление сделал общественный деятель и писатель Захар Прилепин, пишет pravda-nn.ru .

Прилепин привел пример молодых людей, которые начали школьное обучение в 2014 году и в настоящее время уже поступают в высшие учебные заведения, отметив, что их ранние детские воспоминания сменились годами жизни в условиях военного конфликта.

Он также обратился к россиянам, выражающим усталость от затянувшегося конфликта. Он предложил им мысленно поставить себя на место жителей Горловки и задуматься о том, каково это — постоянно находиться в такой сложной ситуации.

Писатель указал на случайность места рождения человека, вспомнив о системе распределения в СССР, когда выпускники вузов могли оказаться в городах, ставших сегодня зоной конфликта. По словам Прилепина, отсутствие подобного опыта у некоторых людей не делает их особенными, учитывая, что военные действия уже затронули Курскую, Белгородскую и другие области.

Ранее Прилепин заявил, что не стоит ожидать быстрого завершения украинского конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.