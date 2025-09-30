В эксклюзивной беседе с порталом pravda-nn.ru писатель и общественный деятель Захар Прилепин выразил мнение, что специальная военная операция (СВО) не завершится в ближайшее время.

По словам Прилепина, для России украинский вопрос представляет собой проверку государственности, которая может продолжаться не только десятилетиями, но и веками.

Общественный деятель провел исторические параллели, напомнив, что после воссоединения с Россией в 1654 году на украинских землях около 18 лет шла гражданская война с российским участием. Прилепин подчеркнул, что Андрусовское перемирие позволило вернуть только часть территорий, а полное разрешение конфликта произошло лишь при Екатерине II, почти через сто лет.

Писатель отметил цикличность этих исторических процессов, указав, что на протяжении 350 лет наблюдается повторяющийся паттерн отделения и возвращения Украины. Прилепин отметил, что не стоит ожидать мгновенных чудес или немедленного исполнения желаний. По его словам, настоящее чудо уже происходит в широком контексте российской политической системы, общественной жизни и геополитической ситуации.

