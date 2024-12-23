За все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 43 тыс бойцов

За все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 43 310 бойцов. ВС РФ продолжают разгром противника на этом направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Александрия, Лебедевка, Куриловка, Локня, Леонидово, Николаевка, Мартыновка, Никольское, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Свердликово, Русское Поречное, Черкасская Конопелька.

Ударами авиации и артиллерии противника поразили в Сумской области. ВСУ оказались под ударами в Беловодах, Басовке, Журавке и Водолагах. За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих.

Также уничтожены два танка, три американские БМП Bradley, немецкая БМП Marder, шведская БМП CV-90, три БТР Stryker и два М113, три боевые бронированные машины, артиллерийские орудия, четыре миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 и восемь автомобилей.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 253 танка, 194 БМП, 135 БТР, 1315 боевых бронированных машин, 1174 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, 13 установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Ранее в ООН призвали предотвращать гибель мирных жителей после атаки ВСУ по Рыльску Курской области, при которой погибли шесть человек. ВСУ ударили по городу ракетами HIMARS.