«Просто треш»: очевидцы публикуют видео из обстрелянного ВСУ Рыльска
Очевидцы делятся кадрами, которые снимают в городе Рыльск Курской области. Населенный пункт 20 декабря обстреляла украинская армия, сообщает Mash.
На кадрах мужчина едет за рулем своего автомобиля и снимает на смартфон происходящее. Вокруг все охвачено огнем, пылают автомобили, в зданиях нет окон.
«Это просто треш», — комментирует очевидец.
На данный момент известно о минимум 15 пострадавших при обстреле города Рыльска в Курской области. Все они — гражданские люди. По населенному пункту выпустили сразу 13 залпов. Специалисты уже идентифицировали фрагменты ракет, разбросанных по населенному пункту.
Под обстрел попали автовокзал, школа, педагогическое училище, Дом культуры, ФОК, пожарная часть и несколько домов. Загорелось около 10 автомобилей. Экстренные службы работают на местах происшествий.