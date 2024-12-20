«Просто треш»: очевидцы публикуют видео из обстрелянного ВСУ Рыльска

На кадрах мужчина едет за рулем своего автомобиля и снимает на смартфон происходящее. Вокруг все охвачено огнем, пылают автомобили, в зданиях нет окон.

«Это просто треш», — комментирует очевидец.

На данный момент известно о минимум 15 пострадавших при обстреле города Рыльска в Курской области. Все они — гражданские люди. По населенному пункту выпустили сразу 13 залпов. Специалисты уже идентифицировали фрагменты ракет, разбросанных по населенному пункту.

Под обстрел попали автовокзал, школа, педагогическое училище, Дом культуры, ФОК, пожарная часть и несколько домов. Загорелось около 10 автомобилей. Экстренные службы работают на местах происшествий.