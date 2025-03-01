За сутки ВСУ под Курском потеряли более 220 бойцов

Российские военные продолжают вытеснять вражеские формирования из Курской области. За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли невосполнимые потери в виде ликвидации более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

В ряде населенных пунктов Сумской области, включая Сумы, Юнаковку, Беловоды, Басовку, Журавку, Ободы и Новенькое, были проведены успешные боевые операции. Авиация и артиллерия нанесли точечные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в более чем двух десятках локаций, среди которых Агроном, Мирный, Южный, Николаевка, Меловой, Мартыновка, Локня, Колмаков, 1-й Княжий, Дмитрюков, Горналь и другие стратегические точки.

Войска группировки «Север» в процессе наступления успешно противодействовали различным подразделениям ВСУ, включая механизированные, десантно-штурмовые и мотопехотные бригады, а также формирования территориальной обороны. Боевые действия развернулись в районе одиннадцати населенных пунктов, включая Гоголевку, Махновку, Олешню, Рубанщину, Суджу и прилегающие территории.

В ходе последних суток украинская армия понесла существенный урон. Общие потери в живой силе достигли более 220 бойцов. Склад с боеприпасами и семь центров управления беспилотниками были выведены из строя. Среди уничтоженной техники числятся БМП, БТР и тринадцать единиц автотранспорта. Также противник лишился одиннадцати бронемашин и семи артиллерийских установок.

Ранее сообщалось, что украинские военные не могут эвакуировать из Суджанского котла боевую технику НАТО, так как из-за оттепели она увязла в черноземе.