ВСУ не могут эвакуировать застрявшую в черноземе под Суджей технику НАТО

Российские военнослужащие с помощью дронов узнали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной трудностью при попытке эвакуировать технику НАТО из Суджанского котла. Военная техника застряла в грязи и черноземе, пишет SHOT .

Оказалось, что весенняя оттепель превратила плодородные черноземные почвы в непреодолимое препятствие для бронированных машин НАТО. После того как основной маршрут через Юнаковку и Суджу оказался под наблюдением российских сил, украинская сторона попыталась организовать альтернативный путь снабжения через Олешню.

Однако эта попытка обернулась неудачей — за 24 часа они лишились десяти единиц западной военной техники. Ситуация осложняется тем, что боевые машины, ранее проехавшие по этим участкам, превратили поля в настоящее месиво. Теперь колонна не может ни продвинуться вперед, ни отступить из формирующегося окружения в районе Суджи.

В результате повышенной влажности, достигшей более 73% в районе Курска, различная военная техника оказалась обездвижена в топкой местности. Российские FPV-дроны ведут непрерывное поражение застрявших машин, среди которых числятся американский бронетранспортер M113, два бронеавтомобиля типа MRAP, украинский БТР «Козак», а также санитарный автомобиль УАЗ.