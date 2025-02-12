За ночь ВСУ попытались атаковать Россию 3 беспилотниками

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Минобороны: за ночь средства ПВО РФ уничтожили 3 украинских БПЛА над Россией

Украинские боевики вновь попытались нанести удары по объектам на территории России ночью. Атака была успешно отбита, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска ликвидировали три беспилотника противника. Атаку отразили в небе Белгородской области.

10 февраля обломки украинского беспилотника упали на частный дом в поселке Афипский в Краснодарском крае. Там находилась беременная женщина.

Ранее беспилотник ВСУ повредил жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре.