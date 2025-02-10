Украинский беспилотник повредил жилой комплекс в Краснодаре

сегодня в 03:18

Беспилотник ВСУ повредил жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

По его словам, беспилотник сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания.

На месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Участок где упали обломки, оцеплен.

«Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атакуют город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае.