Украинский беспилотник повредил жилой комплекс в Краснодаре
Беспилотник ВСУ повредил жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
По его словам, беспилотник сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания.
На месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Участок где упали обломки, оцеплен.
«Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения», — написал губернатор.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атакуют город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае.