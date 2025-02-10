Беспилотники ВСУ атакуют Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае

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Отмечается, что сбито минимум 5 БПЛА, летевших в сторону предприятия.

Местные жители сообщили о не менее десяти взрывов в небе. Перед этим были слышны звуки, похожие на пролет беспилотников.

В одном из домов, предварительно, выбило стекла.

Ранее сообщалось, что более 70 квартир повреждено в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников.