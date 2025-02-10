Беспилотники ВСУ атакуют Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае
Украинские беспилотники атакуют город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Целью атаки ВСУ является Афипский НПЗ, сообщает Mash.
Отмечается, что сбито минимум 5 БПЛА, летевших в сторону предприятия.
Местные жители сообщили о не менее десяти взрывов в небе. Перед этим были слышны звуки, похожие на пролет беспилотников.
В одном из домов, предварительно, выбило стекла.
Ранее сообщалось, что более 70 квартир повреждено в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников.