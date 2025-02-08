Более 70 квартир повреждено в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников
Более 70 квартир пострадали в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова-на-Дону в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщает глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
По его словам, требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в восьми домах.
«По оставшимся шести работы будут выполнены завтра», — добавил Скрябин.
Сейчас ведется дополнительный обход квартир.
Ранее украинские боевики атаковали Валуйский округ Белгородской области беспилотниками. Ранения получил один мирный житель.