Более 70 квартир повреждено в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников

Происшествия

Более 70 квартир пострадали в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова-на-Дону в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщает глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в восьми домах.

«По оставшимся шести работы будут выполнены завтра», — добавил Скрябин.

Сейчас ведется дополнительный обход квартир.

Ранее украинские боевики атаковали Валуйский округ Белгородской области беспилотниками. Ранения получил один мирный житель.