Мирный житель ранен после удара беспилотника ВСУ в Белгородской области

Украинские боевики атаковали Валуйский округ Белгородской области беспилотниками. Ранения получил один мирный житель, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Шелаево из-за атаки БПЛА ВСУ получил травмы лица и предплечья мужчина. Дрон ударил по грузовику, которым управлял пострадавший. Мужчину отвезли в областную клиническую больницу.

Также украинские боевики нанесли удары беспилотниками по поселку Уразово. Один дрон взорвался рядом с социальным объектом. Второй ударил по легковому автомобилю.

Ранее дрон ВСУ сбросил взрывчатку на авто и убил подростка, 18-летнюю девушку и мужчину в Белгородской области.