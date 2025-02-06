Дрон ВСУ скинул взрывчатку на авто и убил подростка, 18-летнюю девушку и мужчину
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В Валуйском округе Белгородской области украинский беспилотник, предварительно, сбросил взрывное устройство на легковушку с людьми. По имеющимся данным, в результате взрыва погибли мужчина и две девушки 18 и 14 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы Белгородской области, трагедия произошла в районе села Логачевка. После сброса взрывчатки на машину три человека, находившиеся в салоне, погибли на месте.
Гладков выразил соболезнования родным и близким убитых.
«Это огромная потеря для всех нас…» — написал губернатор.
Вячеслав Гладков напомнил, что с октября 2022 года в Логачевке действует режим чрезвычайной ситуации, и въезд в село запрещен. Глава региона вновь призвал белгородцев не посещать населенные пункты, которые закрыты по решению оперативного штаба.