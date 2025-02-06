Дрон ВСУ скинул взрывчатку на авто и убил подростка, 18-летнюю девушку и мужчину

Гладков заявил о гибели подростка и двух взрослых при атаке БПЛА на легковушку

В Валуйском округе Белгородской области украинский беспилотник, предварительно, сбросил взрывное устройство на легковушку с людьми. По имеющимся данным, в результате взрыва погибли мужчина и две девушки 18 и 14 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам главы Белгородской области, трагедия произошла в районе села Логачевка. После сброса взрывчатки на машину три человека, находившиеся в салоне, погибли на месте.

Гладков выразил соболезнования родным и близким убитых.

«Это огромная потеря для всех нас…» — написал губернатор.

Вячеслав Гладков напомнил, что с октября 2022 года в Логачевке действует режим чрезвычайной ситуации, и въезд в село запрещен. Глава региона вновь призвал белгородцев не посещать населенные пункты, которые закрыты по решению оперативного штаба.