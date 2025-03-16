За ночь ПВО уничтожила 31 украинский беспилотник над Россией
Минобороны: ночью ПВО сбила 31 беспилотник ВСУ над РФ
Ночью украинские боевики вновь попытались нанести удары по России с помощью беспилотников. Средства ПВО ВС РФ успешно отразили атаку, сообщает Минобороны.
Суммарно российские войска уничтожили 31 украинский беспилотник. 16 БПЛА ликвидированы над Воронежской областью.
Девять беспилотников уничтожили под Белгородом. Пять БПЛА ликвидировали в Ростовской, один в Курской областях.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник нанес удар по региону.