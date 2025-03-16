Беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область

Женщина и ребенок ранены при атаке украинского БПЛА под Белгородом
Спецоперация

Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Женщина и ребенок ранены при атаке украинского БПЛА на город Губкин в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и 7-летний ребёнок», — написал глава региона в соцсетях.

Пострадавшие госпитализированы, женщина находится в тяжелом состоянии.

Дом от удара дрона загорелся, его тушат пожарные.