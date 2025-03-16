Беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область
Женщина и ребенок ранены при атаке украинского БПЛА под Белгородом
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Женщина и ребенок ранены при атаке украинского БПЛА на город Губкин в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и 7-летний ребёнок», — написал глава региона в соцсетях.
Пострадавшие госпитализированы, женщина находится в тяжелом состоянии.
Дом от удара дрона загорелся, его тушат пожарные.