Выжигающее футбольные поля оружие везут мстить за убитого в Москве генерала

Военкор и Герой России Евгений Поддубный в День войск РХБЗ показал модифицированные тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек», которые поставлены в российскую армию и примут участие в СВО. В личном Telegram-канале журналист рассказал, что на одну из машин нанесли надпись «За Кириллова!». Речь идет о бывшем начальнике войск РХБЗ генерал-лейтенанте Игоре Кириллове, погибшем в Москве в результате проукраинского теракта.

По словам Поддубного, «Солнцепеки» получили улучшенный комплекс защиты от беспилотников, который создавали с учетом опыта боевых действий. Эффективность такого оружия повышается регулярно: в России заканчивают очередные испытания новой версии ТОС с улучшенной дальностью, точностью и автоматизацией процессов.

«Хорошие вести в День войск РХБЗ. Всех причастных с праздником!» — добавил Евгений Поддубный.

К слову, один залп ТОС-1А «Солнцепек» выжигает площадь, равную восьми футбольным полям, сообщал телеканал «Звезда».

Генерал Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте 17 декабря 2024 года. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ и его помощник были убиты при срабатывании взрывного устройства, заложенного в самокат. Предполагаемый исполнитель теракта признал вину, раскаялся и подтвердил, что его завербовали украинские спецслужбы.

