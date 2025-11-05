Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова признал вину

сегодня в 13:49

Обвиняемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов* признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС .

«Курбонов* полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — заявили в правоохранительных органах.

17 декабря прошлого года исполнитель Курбонов* дистанционно привел в действие взрывное устройство, установленное на самокате. Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли на месте. Соучастники Батухан Точиев* и Рамазан Падиев* по указанию иностранного куратора арендовали для Курбонова * убежище в Подмосковье. Падиев лично оплатил хостел и передал ключи Курбонову*. Также в деле фигурирует Роберт Сафарян.

В среду 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Курбонова*, Точиева*, Падиева* и Сафаряна.

фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершении теракта организованной группой лиц), ст. 205.3 УК РФ (прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств).

* Включен в список террористов и экстремистов РФ.

