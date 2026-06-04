Мальчика замотали скотчем: женщина обвинила бывших мужей в оргии с ее детьми

Женщина воспитывает 10-летнюю дочь и 5-летнего сына. В 2024 году екатеринбурженка заявила в полицию, что два ее бывших мужа устроили оргию с участием детей. Она узнала об этом от дочери.

По словам девочки, в августе второй бывший муж матери забрал их с братом и отвез на дачу к первому экс-супругу. Позже туда пришли еще взрослые, которые устроили вечеринку. А ночью девочка увидела, как бывшие мужья матери занимаются сексом с двумя девушками.

После этого школьница испугалась и поднялась в комнату к брату. Но тут же к ним зашли двое мужчин. Они разбудили девочку и совершили в отношении нее действия сексуального характера. Затем то же самое они сотворили с ее маленьким братом. Мальчика обернули полотенцем и замотали скотчем, чтобы не кричал.

Дети утверждают, что могли находиться на этой даче несколько дней. Они не рассказали сразу о случившемся из-за того, что их запугали.

В 2024 году следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух малолетних. Подозреваемых задержали, но затем отпустили, а в марте 2026 года уголовное преследование прекратили. Следователи решили, что преступления не было.

Позже расследование возобновилось, хотя подозреваемые все еще находятся на свободе. Между тем один из бывших мужей обвинил екатеринбурженку в ненадлежащем воспитании детей, хотя сам при этом должен 3 млн рублей алиментов.

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