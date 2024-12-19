ФСБ и спецслужбы Узбекистана ищут соучастников убийства генерала Кириллова

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) при поддержке коллег из Узбекистана устанавливает соучастников убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб при выходе из подъезда дома из-за взрыва рядом стоящего самоката, пишет ТАСС .

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению возможных соучастников и иных обстоятельств совершения подрыва самодельного взрывного устройства», — сообщили в Центре общественных связей.

Вместе с Кирилловым погиб его помощник, майор Илья Поликарпов. Предполагается, что самодельное взрывное устройство, размещенное в самокате, в действие привел гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. После задержания он признался в организации теракта по заданию украинских спецслужб.

В настоящее время Курбанов арестован решением суда до 17 февраля 2025 года. Ему предъявили обвинение по трем статьям уголовного кодекса, в том числе об убийстве и совершении террористического акта.