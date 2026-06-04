В Подмосковье четырехлетний мальчик погиб во время катания на питбайке

Происшествия
Алексей Иванов / Фотобанк Лори

Фото - © Алексей Иванов / Фотобанк Лори

В Московской области сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб четырехлетний ребенок. Трагический инцидент произошел 3 июня в коттеджном поселке «Фаворит», сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, мальчика посадил на спортивный питбайк один из взрослых. В ходе движения транспортное средство совершило столкновение с препятствием. 

В результате удара малолетний пассажир получил тяжелые травмы и скончался. 

Другие детали случившегося неизвестны, идет расследование.

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