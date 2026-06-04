ЖК «Публицист» одержал победу в номинации «Лучший семейный квартал Подмосковья»

Жилой комплекс « Публицист » от федерального застройщика DOGMA получил награду XVII международной премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Лучший семейный квартал в Московской области». Церемония вручения прошла 29 мая в столице, сообщает пресс-служба девелопера.

Победа в этой номинации подтвердила, что концепция ЖК «Публицист» отвечает самым высоким требованиям к современному комфортному жилью для семей с детьми.

Квартал возводится в подмосковном городе Пушкино, в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе (ул. Зеленая роща). Проект входит в программу комплексного развития территории (КРТ) и включает четыре этапа строительства. В рамках квартала запланировано строительство 20 жилых домов, ФОКа, двух школ, пяти детсадов, поликлиники, а также полного набора социальной и коммерческой инфраструктуры.

Особое внимание девелопер уделяет благоустройству территории и развитию транспортной доступности. DOGMA модернизирует дорожную сеть, построит остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до железнодорожной станции «Пушкино», что особенно важно для семей с детьми.

«Более 80% покупателей квартир в ЖК „Публицист“ — это семьи с детьми, которым нужна комфортная и продуманная среда для жизни: школы и сады рядом, ФОК и поликлиника в шаговой доступности. Особую ценность для будущих жителей представляет природное окружение — мы сохраняем и благоустраиваем порядка 20 гектаров прилегающего лесопарка, создавая уникальное рекреационное пространство в непосредственной близости от жилого комплекса. Победа в номинации „Лучший семейный квартал в Московской области“ подтверждает, что DOGMA выбрала правильную концепцию реализации проекта», — отметил старший вице-президент ГК DOGMA Артем Колесников.