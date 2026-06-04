В Кашире продолжается капитальный ремонт Центра культурных инициатив

На улице Стрелецкой, 65а в городском округе Кашира строители продолжают работы по капитальному ремонту Центра культурных инициатив города Кашира. Рабочие занимаются отделочными работами и монтажом инженерных коммуникаций. Строительная готовность объекта в настоящее время составляет 46%, сообщила во вторник пресс-служба регионального минстройкомплекса, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Отмечается, что в здании Центра, 1957 года постройки, площадью 809 квадратных метров, обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию. На базе Центра детского творчества ведут свою работу творческие коллективы, кружки и студии для детей и взрослых по различным творческим направлениям: хореография, вокал, духовой ансамбль и многое другое.

Завершение работ запланировано к 1 сентября 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.