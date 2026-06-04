Студенты Ногинского колледжа предложили проекты для Богородского округа

Деловая игра проекта «Город пЕРемен» прошла 3 июня в Ногинском колледже в Богородском округе. Студенты представили инициативы по развитию ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры депутатам Государственной думы и совета депутатов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Город пЕРемен», организованный активистами «Молодой Гвардии», объединил студентов Ногинского колледжа. В формате деловой игры участники собирали предложения по развитию территории. Ребята работали в командах, анализировали ситуацию в округе, выявляли ключевые проблемы и разрабатывали практические решения для повышения качества жизни жителей.

Свои инициативы студенты представили депутату Государственной думы Александру Толмачеву и депутату совета депутатов Богородского округа Павлу Волнову. Среди предложений прозвучали идеи по модернизации системы ЖКХ и проведению образовательных семинаров для жителей и молодежи.

Участники также выступили за сокращение интервала движения электричек на Горьковском направлении, создание «студенческого автобуса» и внедрение системы «Умные дороги» для повышения эффективности дорожного и ямочного ремонта.

«Вместе с Александром Романовичем приняли предложения в новую Народную программу. Радует, что молодежь действительно в теме и предлагает реальные решения», — рассказал Павел Волнов.

После деловой игры депутаты посетили учебные занятия студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.