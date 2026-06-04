В Люберцах обсудили новые правила обслуживания газа

Встреча в формате выездной администрации прошла 3 июня в Люберецком дворце культуры, где жителям разъяснили изменения в правилах обслуживания газового оборудования и ответили на вопросы. Также состоялся традиционный прием граждан по вопросам благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время встречи представители АО «Мособлгаз» рассказали о новых требованиях законодательства, вступивших в силу с 1 марта 2026 года. Согласно изменениям, техническое обслуживание газового оборудования в Московской области теперь вправе выполнять только газораспределительные организации, которые транспортируют природный газ в многоквартирные и жилые дома либо обслуживают подводящие сети. Подробная информация размещена на сайте Мособлгаза.

После разъяснений состоялся традиционный прием жителей. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил, что в 2026 году муниципалитет вошел в число лидеров по объемам программ благоустройства.

«В активной фазе обновление дворов, обустройство народных троп», — отметил Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.