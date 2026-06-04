В Люберцах завершили благоустройство четырех дворов

Четыре дворовые территории полностью благоустроили в городском округе Люберцы в 2026 году. Работы прошли в Люберцах, Дзержинском и Малаховке в рамках муниципальной программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в городском округе Люберцы по программе комплексного благоустройства обновят 35 дворов. Общая площадь замены асфальтобетонного покрытия превысит 135 тысяч квадратных метров.

Помимо нового асфальта, специалисты меняют бортовой камень, восстанавливают газоны и обустраивают дополнительные парковочные места.

«В настоящее время полностью завершено комплексное благоустройство в Люберцах возле домов №6 и 8 на улице Воинов-Интернационалистов, в Дзержинском на Спортивной, 18, 19, 20, 21 и в Малаховке — на улице Федорова и в тупике Безымянный», — отметил и.о. заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

По его словам, по двум адресам в Дзержинском работы вышли на завершающий этап — проводится уборка территории и посев газона.

В настоящее время благоустройство активно продолжается еще по девяти адресам в Люберцах, Дзержинском и поселке Томилино. Полностью завершить программу планируется осенью 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.