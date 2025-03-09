Вынесла мужа с поля боя: Путин попросил врача из Тувы не возвращаться в зону СВО

Путин попросил врача, вынесшего труп супруга с поля боя, не возвращаться на СВО

Президент РФ Владимир Путин попросил военного врача из Тувы Айдысмаа Монгуш, участвующую в спецоперации и вынесшую труп супруга с поля боя, не возвращаться в зону СВО. Она воспитывает двух сыновей и дочь, сообщает РИА Новости .

В четверг Путин ездил в Единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей в Москве. Там глава государства провел встречу с женщинами, которые участвовали в спецоперации, а также супругами и мамами солдат перед 8 Марта.

Монгуш поделилась с Путиным, что с супругом не виделась 12 месяцев из-за нахождения в зоне спецоперации. Женщина вынесла труп мужа с поля боя.

Военный медик проживает в Кызыле, Республике Туве. Путин обсудил с Монгуш ее службу в зону СВО.

«Ты туда не ходи, ладно? Детишек надо поднимать», — сказал президент.

Ранее Путин назвал трогательной встречу с мамами и вдовами героев спецоперации.