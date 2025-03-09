Путин назвал очень трогательной встречу с матерями и вдовами героев СВО

Президент России Владимир Путин в канун Международного женского дня встретился с матерями, женами и вдовами героев СВО, после чего назвал мероприятие очень трогательным. Соответствующий отрывок с откровением главы государства в своем Telegram-канале показал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

В минувший четверг состоялась встреча Владимира Путина с представителями фонда «Защитники Отечества». На мероприятии присутствовали женщины-участницы СВО, родственники погибших военнослужащих, а также высокопоставленные чиновники — мэр Москвы Сергей Собянин и возглавляющая фонд и занимающая пост заместителя министра обороны Анна Цивилева.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин внимательно относится ко всему, что говорят родственники бойцов СВО, вникает в их проблемы и оперативно дает те или иные поручения при такой необходимости.

После того, как официальная часть мероприятия закончилась, Путин еще раз поблагодарил женщин за беседу, отметив, что встреча получилась трогательной.

«Очень трогательно было. Я едва сдержался! Но мне нельзя…» — сказал Путин.

Глава государства имел в виду, что едва сдержал слезы во время общения с матерями, вдовами и женами героев СВО.