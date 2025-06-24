Выгорели 20 «квадратов»: как выглядит поврежденная БПЛА квартира в Красногорске

В момент удара украинского беспилотника владельца квартиры в ней не было. В помещении началось возгорание. Огонь затронул площадь в 20 кв. м.

Из-за удара БПЛА были ранены два человека. После взрыва из дома эвакуировали примерно 100 человек, среди которых 30 детей.

Выгорела квартира на 17 этаже. Также повреждения получили фасад и остекление балконов на 16 и 17 этажах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители дома № 1 по улице Народного Ополчения в Красногорске начали возвращаться в свои квартиры после эвакуации из-за попадания беспилотника ВСУ.

«Обязательно поможем людям со всеми необходимыми справками и документами. Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее», — сказал Воробьев.