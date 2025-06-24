Воробьев: обязательно поможем жителям дома в Красногорске, куда попал дрон ВСУ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители дома №1 по улице Народного Ополчения в Красногорске стали возвращаться в свои квартиры после эвакуации из-за попадания вражеского дрона в здание. Глава региона заявил о готовности помочь людям со всеми справками и документами.

Жители стали возвращаться в свои квартиры с 5:20. Во время эвакуации многие находились в пункте временного размещения, для людей организовали питание, на месте дежурили врачи. Всем также предложили разместиться в гостинице.

«В доме выгорела одна квартира на 17 этаже, соседние не пострадали. Повреждены фасад и остекление балконов на 16 и 17 этаже. Обязательно поможем людям со всеми необходимыми справками и документами. Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Пострадавший мужчина от госпитализации отказался, ему оказали помощь на месте. Беременная находится в перинатальном центре, угрозы жизни матери и ребенку нет. Остальные жильцы дома отказались от помощи, однако на месте все равно дежурит бригада скорой помощи и служба медицины катастроф.

«Глава округа (Дмитрий Волков – ред.) работает на месте, в ситуационном центре. На месте падения БПЛА продолжают работать криминалисты и сотрудники следственных органов», — добавил губернатор.

В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Красногорске произошло возгорание в многоэтажном жилом доме. Спасатели оперативно потушили огонь, площадь возгорания составила 20 кв. м.

По словам главы региона, из дома эвакуировали порядка 100 человек, из них 30 — дети. Люди вышли из здания самостоятельно.