Воробьев: беспилотник попал в жилой дом, пострадали два человека

Беспилотники атаковали жилой дом Красногорске. БПЛА попал в здание на улице Народного ополчения, загорелась квартира на 17-м этаже. Спасатели оперативно потушили огонь, площадь возгорания составила 20 кв. м. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, из дома эвакуировали порядка 100 человек, из низ 30 — дети. Люди вышли из здания самостоятельно. Осколочные раны получил 34-летний мужчина — у него травмы руки и ноги. Его госпитализировали, угрозы жизни нет. Также в больницу попала беременная женщина, у нее острая реакция на стресс.

«На месте находится глава муниципалитета — чтобы оказать оперативную помощь. Далее сделаем все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры», — сообщил Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Еще два БПЛА уничтожили сегодня над Можайским и Волоколамских городскими округами, пострадавших нет.