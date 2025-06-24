Обломки украинского дрона спровоцировали пожар в жилом доме Красногорска

В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Красногорске произошло возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Народного ополчения, сообщают Telegram-каналы.

По предварительным данным, повреждена крыша здания, а также загорелся балкон на 17 этаже. Спасатели оперативно эвакуируют жителей, пострадавших на данный момент не зарегистрировано.

Параллельно введен план «Ковер» в аэропортах Внуково и Шереметьево — воздушные гавани временно прекратили прием и отправку рейсов. Эти меры приняты после того, как системы ПВО перехватили два вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал о работе экстренных служб на местах падения обломков.