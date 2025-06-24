Москва отразила атаку беспилотников

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном перехвате системой ПВО Министерства обороны двух вражеских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

На местах падения обломков дронов оперативно работают аварийно-спасательные службы.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В связи с инцидентом Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Внуково и Домодедово. Меры приняты в целях обеспечения безопасности воздушного пространства.