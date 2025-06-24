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Жильцы эвакуированного после удара БПЛА ЖК в Красногорске вернулись в квартиры

Жильцы эвакуированного после атаки украинского БПЛА дома на улице Народного Ополчения, 1, в подмосковном Красногорске вернулись в собственные квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

Жильцов квартиры, которая была повреждена из-за пожара, разместили в отеле. Им оказывают нужную помощь.

На месте происшествия работают городские службы, а также сотрудники силовых структур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что беспилотники ВСУ атаковали жилой дом в подмосковном Красногорске. Загорелась квартира, расположенная на 17 этаже.

Спасателям удалось быстро потушить огонь, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали 100 человек, из них 30 дети.

«На месте находится глава муниципалитета — чтобы оказать оперативную помощь. Далее сделаем все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры», — сказал Воробьев.