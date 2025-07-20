Выбитые рамы, все в осколках: москвич снял свою квартиру после прилета дрона

сегодня в 15:25

Москвич снял свою квартиру после взрыва дрона в Зеленограде

В квартире москвича после атаки беспилотников на столичный Зеленоград выбиты стекла, все перевернуто вверх дном, сообщает Mash .

На видео, которое снял хозяин квартиры, показано, что в жилье царит разруха, на полу множество осколков от стекол, выбиты оконные рамы, валяются вещи.

Также под окнами стоят сгоревшие машины, а у пострадавшего от атаки БПЛА — ссадины на лице.

Прошлой ночью дроны ВСУ атаковали Зеленоград. Части аппарата влетели в многоэтажный дом и повредили две машины. Всего в Подмосковье за ночь сбили 19 БПЛА.