Выбитые рамы, все в осколках: москвич снял свою квартиру после прилета дрона
Москвич снял свою квартиру после взрыва дрона в Зеленограде
Фото - © скриншот/Telegram-канал Mash
В квартире москвича после атаки беспилотников на столичный Зеленоград выбиты стекла, все перевернуто вверх дном, сообщает Mash.
На видео, которое снял хозяин квартиры, показано, что в жилье царит разруха, на полу множество осколков от стекол, выбиты оконные рамы, валяются вещи.
Также под окнами стоят сгоревшие машины, а у пострадавшего от атаки БПЛА — ссадины на лице.
Прошлой ночью дроны ВСУ атаковали Зеленоград. Части аппарата влетели в многоэтажный дом и повредили две машины. Всего в Подмосковье за ночь сбили 19 БПЛА.