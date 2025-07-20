В РФ перехватили 93 украинских беспилотника этой ночью

Аппараты уничтожили с 23:30 19 июля до 07:00 20 июля с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

38 беспилотников ликвидировали над Брянской областью, 19 — над Московским регионом, в том числе 16 БПЛА, которые летели на Москву, 11 — над Калужской областью.

Еще восемь дронов сбили над Тульской областью, по пять — над Орловской и Нижегородской областями, три — над Черным морем, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской и Рязанской областями.

Ранее беженец сообщил, что БПЛА-камикадзе противника убил мать и сына в их доме в Дзержинске (ДНР).