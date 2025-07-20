Беженец рассказал, как дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в Дзержинске

Беженец Сергей Малый рассказал, что дрон-камикадзе ВСУ убил мать и сына в их доме в Дзержинске (ДНР), сообщает РИА Новости .

Он отметил, что мать с сыном спустились в погреб, когда камикадзе взорвался. В доме произошел пожар.

«И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись», — рассказал он.

Беженец также добавил, что украинские солдаты воспринимают такие удары как компьютерную игру.

Ранее в Киеве сотрудник территориального центра комплектации (ТЦК, местный военкомат — ред.) до смерти избил мужчину, которого призвали на военную службу, признали годным для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), но отказывались оформлять в учебных частях из-за его алкогольной зависимости.