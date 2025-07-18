В Киеве сотрудник территориального центра комплектации (ТЦК, местный военкомат — ред.) до смерти избил мужчину, которого призвали на военную службу, признали годным для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), но отказывались оформлять в учебных частях из-за его алкогольной зависимости, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Трагедия случилась еще в мае, но известно об этом стало только сейчас. На данный момент сотрудник призывного пункта находится под арестом, ему грозит срок до 12 лет тюрьмы.

История началась с того, что мужчину признали годным к службе и мобилизовали. Однако когда его привезли в учебные части, там отказались его принимать. Причиной стали проблемы со здоровьем: у него были варикозное расширение вен, травма бедра, а также алкогольная зависимость. Как отмечается, подобных случаев, когда учебные части отказываются принимать мобилизованных, довольно много.

Возвращаясь из Львовской области в Киев, потерпевший купил энергетический напиток с алкоголем, получив на это согласие представителя Территориального центра комплектования. После того как он выпил напиток, поведение сотрудника ТЦК изменилось.

Военный комиссар начал жестоко обращаться с мужчиной на протяжении всей поездки: наносил удары по лицу, применял электрошокер, бил его головой о пол и прыгал ему на грудь.

Когда автобус прибыл в Киев, пострадавшего просто выкинули на площадку сборного пункта. Позднее его обнаружили там без признаков жизни.