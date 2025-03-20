ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении 150 солдат и четыре танка

ВСУ, которые пытаются прорваться на территорию Белгородской области, потеряли на этом направлении 150 солдат и четыре танка за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Поражение формированиям украинских сил у границы Белгородской области нанесли бойцы российской группировки войск «Север». Бои шли возле населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области.

В результате ВСУ лишились 150 военнослужащих, 19 боевых бронемашин, четырех танков, 12 автомобилей, РСЗО «Град» и двух орудий.

Кроме того, российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами. Всего ВСУ потеряли за сутки на всех направлениях СВО 1320 человек.

ВСУ безуспешно пытаются прорваться в Белгородскую область уже третьи сутки. 18 марта ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов при их попытке прорыва в российский регион. Это произошло на фоне переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.