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ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Российские силы уничтожили более 100 бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в Белгородскую область на фоне переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает SHOT .

За минувшие сутки было зафиксировано 7 атак противника, 2 из которых произошли накануне вечером и ночью. Атаки шли в направлении сел Демидовка и Графовка, поселка Прилесье в Краснояружском районе.

ВС РФ нанесли удары по украинским подразделениям, в ходе которых им удалось уничтожить примерно 110 человек личного состава противника. Из техники ВСУ лишились 2 танков (в том числе и Abrams), 12 боевых бронированных машин, 4 инженерных машин разминирования и установки УР-77.

Активность врага была подавлена, прорыва госграницы не произошло — ВСУ откатились на исходные позиции.

На время борьбы с противником из 23 населенных пунктов Краснояружского района эвакуировали около 8 тыс. местных жителей.

18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, он продлился около 2,5 часов.