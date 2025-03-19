ВСУ, решившие зайти под Белгород на фоне звонка Путина и Трампа, понесли потери
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Российские силы уничтожили более 100 бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в Белгородскую область на фоне переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает SHOT.
За минувшие сутки было зафиксировано 7 атак противника, 2 из которых произошли накануне вечером и ночью. Атаки шли в направлении сел Демидовка и Графовка, поселка Прилесье в Краснояружском районе.
ВС РФ нанесли удары по украинским подразделениям, в ходе которых им удалось уничтожить примерно 110 человек личного состава противника. Из техники ВСУ лишились 2 танков (в том числе и Abrams), 12 боевых бронированных машин, 4 инженерных машин разминирования и установки УР-77.
Активность врага была подавлена, прорыва госграницы не произошло — ВСУ откатились на исходные позиции.
На время борьбы с противником из 23 населенных пунктов Краснояружского района эвакуировали около 8 тыс. местных жителей.
18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, он продлился около 2,5 часов.