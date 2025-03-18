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ВСУ попытались наступать на Белгородскую область перед звонком Трампа Путину

Украинские войска попытались атаковать населенный пункт Графовка в Белгородской области перед телефонными переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, утверждают военные блогеры и военкоры. Российские войска не допустили прорыва линии своей обороны.

Военный обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ попытались пойти в атаку в районе Демидовка — Графовка. До роты украинцев предприняли попытку наступления под прикрытием танков, но потеряли несколько единиц военной техники и отступили.

«После разгрома под Суджей противнику, чтобы избежать концентрированных ударов по своим позициям, надо кровь из носу растянуть наши силы на участке», — написал Подоляка.

По словам блогера, «пока опасности для населения никакой нет», однако «не исключено, что это была разведка боем». Подоляка подчеркнул, что при любом сценарии у ВС Украины не получится провести никаких серьезных прорывов.

«Русская весна» отмечает, что украинские войска попытались атаковать Графовку бронегруппами из Сумской области. Атака началась примерно в 08:00 и была направлена на стык границ Курской и Белгородской областей. Потери ВСУ — один танк, боевая бронированная машина и боевая машина пехоты, утверждает ресурс.

" <…> пехота спешилась в лесополосах и пытается атаковать. По скоплениям противника наносится огневое поражение, ситуация контролируемая», — добавляет канал с аудиторией свыше 1,67 млн подписчиков.

Предпринятую украинцами атаку на Графовку также подтвердили военкор Юрий Котенок и канал «Zаписки Vетерана».

18 марта должен пройти телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявляли в Кремле.