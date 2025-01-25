ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса

Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 43 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Отмечается, что есть сведения о гибели одного мирного жителя и ранении 12 гражданских лиц.

В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.

Ранее украинские войска атаковали Васильевку Запорожской области из РСЗО «Град». ВСУ выпустили по городу не менее 20 снарядов.