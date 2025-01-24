ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области

Украинские войска атаковали Васильевку Запорожской области из РСЗО «Град», сообщает в Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

ВСУ выпустили по городу не менее 20 снарядов. По словам Рогова, они целились по гражданским объектам.

Так, были повреждены заброшенное предприятие и частный жилой дом. На территории завода наблюдалось задымление. У дома повреждены фасад и остекление.

Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее ВСУ нанесли удар по зданию суда в Васильевке Запорожской области. В помещении обрушился потолок.