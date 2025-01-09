Российские войска продвинулись в Курской области. Украинские военные утратили контроль над несколькими деревнями в регионе, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на киевских осинтеров из проекта Deep State.

Армия России вновь продвинулась с западной стороны плацдарма ВСУ под Курском, в связи с чем украинские войска больше не контролируют деревни Александрия, Кругленькое, Николаевка и Леонидово. Войска Украины также частично утратили контроль над Старой и Новой Сорочиной в Курской области, заявили в Киеве.

8 января российское Минобороны докладывало, что за сутки в Курской области погибли 290 украинских военнослужащих. ВС РФ также уничтожили три артиллерийские системы и по четыре боевых бронированных машины (ББМ) и автомобиля противника.

Ранее источники среди российских силовиков заявляли, что в штурмовых операциях ВСУ в Курской области участвуют бывшие украинские заключенные.