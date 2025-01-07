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Украина отправила зэков на штурм в Курскую область

Больше 50% личного состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в Курской области — экс-заключенные. Некоторые из них попали в тюрьму после совершения тяжкого преступления, рассказали ТАСС источники в силовых структурах РФ.

О большом количестве заключенных рассказали солдаты ВСУ, которые сдались российским военным. Украина попыталась провести контрнаступление 5 января в 09:00 рядом с хутором Бердин в Курской области.

Атаку противника отражали артиллерия и авиация России. 6 января украинские боевики попробовали нанести удар рядом с Большим Солдатским, однако и эту атаку предотвратили.

За сутки украинские боевики потеряли 485 человек. Четыре солдата противника оказались в плену.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ массово сдаются после неудачного наступления в Курской области.