У пленных ВСУ в Курской области нашли боевые стимуляторы, которые притупляют боль и страх, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По словам российского военного с позывным Странник, у солдат украинкой армии находили наркотики. Вещества были расфасованы в небольшие пакетики.

«Мы видели, что, когда под ноги бросали гранату, даже после взрыва противник продолжал действовать, ни на что не обращая внимания. Магазин в него выпускали — продолжал действовать», — рассказал командир подразделения.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили 64% ранее оккупированных ВСУ территорий Курской области. С августа Киев потерял при боях в регионе 62 тысячи военных.