"Освобождено свыше 800 кв. км, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории», — сказал он в интервью «Красной звезде».

За полгода в Курской области ВСУ потеряли 62 тысячи солдат и около 5,6 тыс. единиц вооружения и военной техники, уточнил генерал-полковник.

Ранее Рудской сообщил, что российские военные освободили около 75% ДНР, Запорожской и Херсонской областей и почти всю Луганскую народную республику. При этом Киев почти потерял свою военную промышленность и проводит насильственную мобилизацию, указал представитель российского Генштаба.