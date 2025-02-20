Генштаб РФ: Украина почти утратила производство оружия

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Генштаб ВС РФ назвал 2024 год переломным в достижении целей СВО

2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции, Украина потеряла возможность производить вооружения и мобилизовывать военных, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется принудительно», — сказал Рудской в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что за 2024 год ВСУ потеряли 590 тысяч человек. А с начала СВО — свыше миллиона, сказано в публикации.

От ВСУ освобождено около 75% ДНР, Запорожской и Херсонской областей и почти вся Луганская народная республика, уточнил Рудской.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская армия начала полномасштабное наступление и перешла границу Украины в Сумской области.