Подоляка раскрыл детали курского наступления на Украину, объявленного Путиным

Юрий Подоляка: армия России вошла под Сумы со стороны Курской области

Российские войска зашли в Курскую область, заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале . Обозреватель, комментируя слова президента РФ Владимира Путин о пересечении армией границы в Курской области, заявил, что военные пошли в атаку из ранее освобожденного села Свердликово.

По словам Подоляки, российские силы пошли из Свердликово в сторону села Новенькое Сумской области. Обозреватель предположил, что ВС России могут попытаться взять село Басовка под Сумами.

Подоляка отметил, что благодаря наступательным действиям армия России сможет обойти «очень неудобную для штурма позицию противника». Благодаря атаке российские армейцы также могут добраться до главной трассы снабжения суджанской группировки ВСУ, считает блогер.

«Что ускорит ее (суджанской группировки ВСУ — ред.) вначале окружение, а потом и разгром», — добавил Подоляка.

19 февраля Владимир Путин заявил, что российские военные вошли на территорию Украины со стороны Курской области. По словам верховного главнокомандующего, ВС РФ наступают по всей линии фронта.