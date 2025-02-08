ВСУ ударили по району автостанции в центре Макеевки. Один человек погиб

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Человек погиб при ударе ВСУ по району автостанции в Макеевке

Украинские боевики нанесли удар по Центрально-Городскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике. Инцидент произошел рядом с автостанцией, сообщает РИА Новости .

В результате атаки ВСУ погиб один человек.

В Telegram-канале «ЧП Донецк Z» опубликовали видео с последствиями удара противника. На место трагедии приехала машина МЧС. Со стороны, куда пришелся удар, идет черный дым, начался пожар.

Один из снарядов прилетел во двор жилого дома. Во многих квартирах многоэтажки вылетели окна.

Ранее украинские боевики нанесли удар беспилотниками по Ростову-на-Дону. Были повреждены 14 домов.