сегодня в 09:28

ВСУ ударили по подстанции в Рыльске Курской области, отключено энергоснабжение

Украинские войска атаковали объект энергетики в Рыльске Курской области. Удар ВСУ пришелся по подстанции в микрорайоне Боровском, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

В результате целенаправленной атаки пострадали две котельные. Они не работают. Около 3 тыс. человек остались без света.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Специалисты проведут восстановительные работы в ближайшее время. Хинштейн пообещал держать ситуацию на контроле.

В начале ноября Рыльск уже оставался без света в результате удара ВСУ по подстанции. Тогда под отключение электричества попало свыше 16 тыс. потребителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.